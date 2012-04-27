Рисую от руки и на планшете.
- навыки работы в Adode Photoshop и Corel Draw (но растровую графику больше люблю :))
- умею рисовать от руки - художественное образование присутствует )
- коллажирование, ретушь фото, цветокоррекция
- иллюстации книг и статей
Буду рада сотрудничеству! :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Рана на сердце - растр410 просмотров
- Смерть комара - растр480 просмотров
- Сердце-вектор235 просмотров
- Русалка - персонаж - корел360 просмотров
- Юноша павлин - вектор558 просмотров
- Яблочки - вектор196 просмотров
- Мгновение любви204 просмотра
- Летний мальчик - растр222 просмотра
- Вой на луну - вектор230 просмотров
- Ангел178 просмотров
- АлексСтарс - танцевальный клуб183 просмотра
- Флаер сторона Б192 просмотра