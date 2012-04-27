Рисую от руки и на планшете.

- навыки работы в Adode Photoshop и Corel Draw (но растровую графику больше люблю :))

- умею рисовать от руки - художественное образование присутствует )

- коллажирование, ретушь фото, цветокоррекция

- иллюстации книг и статей

Буду рада сотрудничеству! :)