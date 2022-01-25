Molka2717

Ольга Molka2717

 
39 летРоссия/Новоуральск
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Обработка фотографий в программе Photoshop.

Работаю в Photohop недавно, НО качественно, внимательно и аккуратно!

Photoshop
Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга