Обработка фотографий в программе Photoshop.
Работаю в Photohop недавно, НО качественно, внимательно и аккуратно!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Резюме168 просмотров
- Этикетки на шоколад к 23 февраля141 просмотр
- Коллажи "Таланты"101 просмотр
- Добавим цвет110 просмотров
- Обработка фото в программе Photoshop100 просмотров
- Ретушь90 просмотров
- Восстановление фото169 просмотров
- Новогоднее поздравление90 просмотров
Обработка фотографий
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