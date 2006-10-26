Нужно нарисовать шаблоны под CMS Joomla и Drupal Шаблоны должны быть на разные тематики Оплата договорная
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Тематика АВТО, дизайн резиновыйДизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
17 лет назад
Хороший заказчик. Несмотря на работу без предоплаты заплатил сразу и всё.
Ответный отзыв
Работа выполнена быстро и качственно, помимо основной работы, были дополнительные рекомендации по самому скрипту, за что большое спасибо исполнителю.