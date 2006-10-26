Molodoy

Молодой Александр Molodoy

 
41 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kleptos
Россия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Доработка скрипта (Perl)
Хороший заказчик. Несмотря на работу без предоплаты заплатил сразу и всё.
Работа выполнена быстро и качственно, помимо основной работы, были дополнительные рекомендации по самому скрипту, за что большое спасибо исполнителю.
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