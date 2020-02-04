Monika_78

Ирина Monika_78

 
45 летРоссия/Челябинск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Бухгалтерские услуги удаленно, консультации

- Ведение всех участков бухгалтерского и налогового учета(производство,оптовая,розничная торговля, транспортные услуги ,ВЭД) ОСНО, УСНО;

-Расчет и уплата налогов (знание всех систем налогообложение),сопровождение нескольких юридических лиц,;

-Формирование и сдача отчетности(НДС,Прибыль,Налог на имущество,Транспортный налог, Расчет страховых взносов ,Расчет ФСС, 6-НДФЛ ,Бухгалтерский баланс);

-Начисление и учет заработной платы сотрудникам компании, контроль расчетов с подотчетными лицами;

-Ведение кассовых операций,операций по расчетным счетам;

-Кадровая работа;

-Электронный документооборот, взаимодействия с налоговыми органами, опыт прохождения налоговых проверок;

-Подготовка документов для получения кредита, лизинга;

-Сверка расчетов с контрагентами,контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

-Оптимизация налогообложения в рамках действующего законодательства;

-Отличное знание программ 1С:8.3,8.2,7.7, ЗУП, СБИС-отчетность,1С- КАЛУГА,СКБ-Контур,Консультант плюс,Клиент банк,     Word,Excel;

- Аттестат профессионального бухгалтера.

Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга