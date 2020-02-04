- Ведение всех участков бухгалтерского и налогового учета(производство,оптовая,розничная торговля, транспортные услуги ,ВЭД) ОСНО, УСНО;
-Расчет и уплата налогов (знание всех систем налогообложение),сопровождение нескольких юридических лиц,;
-Формирование и сдача отчетности(НДС,Прибыль,Налог на имущество,Транспортный налог, Расчет страховых взносов ,Расчет ФСС, 6-НДФЛ ,Бухгалтерский баланс);
-Начисление и учет заработной платы сотрудникам компании, контроль расчетов с подотчетными лицами;
-Ведение кассовых операций,операций по расчетным счетам;
-Кадровая работа;
-Электронный документооборот, взаимодействия с налоговыми органами, опыт прохождения налоговых проверок;
-Подготовка документов для получения кредита, лизинга;
-Сверка расчетов с контрагентами,контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
-Оптимизация налогообложения в рамках действующего законодательства;
-Отличное знание программ 1С:8.3,8.2,7.7, ЗУП, СБИС-отчетность,1С- КАЛУГА,СКБ-Контур,Консультант плюс,Клиент банк, Word,Excel;
- Аттестат профессионального бухгалтера.