3d визуализация интерьера

Выполняю 3d визуализацию дизайна интерьера - быстро и качественно превращаю вашу идею в красивую картинку за умеренную цену. Вы получаете:

- трёхмерную фотореалистичную визуализацию интерьера или предметную визуализацию по цене 7 USD за квадратный метр;

- от 3-х до 4-х ракурсов по каждому помещению и можете представить 2 пакета правок (в рамках согласованного дизайна) по ходу реализации проекта;

- постоянную связь с исполнителем в ходе выполнения заказа;

- доведение проекта до 100% результата;

- предложения по вариантам реализации проекта при отсутствии полного технического задания;

- возможность выстроить сотрудничество на долгосрочной основе с применением гибкой системы скидок и приоритета в обслуживании.

Нужно для заказа:

(примерный перечень)

- пакет чертежей: планы помещения, расстановки мебели, полов и потолков, электрики и освещения.

- желательны развертки (возможны схематичные);

- отделочные материалы (фото или ссылки на сайты производителя).

- мебель, декор и освещение в виде фото, чертежей, ссылок на сайт производителя или 3d моделей (моделирование выполняется за отдельную цену);

- примерные цветовые сочетания, текстуры, интерьеры по стилю, настроению и наполнению;

- информацию о необходимых ракурсах.