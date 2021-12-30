Выполняю 3d визуализацию дизайна интерьера - быстро и качественно превращаю вашу идею в красивую картинку за умеренную цену. Вы получаете:
- трёхмерную фотореалистичную визуализацию интерьера или предметную визуализацию по цене 7 USD за квадратный метр;
- от 3-х до 4-х ракурсов по каждому помещению и можете представить 2 пакета правок (в рамках согласованного дизайна) по ходу реализации проекта;
- постоянную связь с исполнителем в ходе выполнения заказа;
- доведение проекта до 100% результата;
- предложения по вариантам реализации проекта при отсутствии полного технического задания;
- возможность выстроить сотрудничество на долгосрочной основе с применением гибкой системы скидок и приоритета в обслуживании.
Нужно для заказа:
(примерный перечень)
- пакет чертежей: планы помещения, расстановки мебели, полов и потолков, электрики и освещения.
- желательны развертки (возможны схематичные);
- отделочные материалы (фото или ссылки на сайты производителя).
- мебель, декор и освещение в виде фото, чертежей, ссылок на сайт производителя или 3d моделей (моделирование выполняется за отдельную цену);
- примерные цветовые сочетания, текстуры, интерьеры по стилю, настроению и наполнению;
- информацию о необходимых ракурсах.
- Качественная и быстрая 3d визуализация интерьера126 просмотров