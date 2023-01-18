Веб - дизайнер

Привет, я Марго и так уж вышло я веб дизайнер. Тут Вы сможете получить дизайн для вашего сайта с нуля или доработку существующего дизайна.

Во время работы со мной Вы можете свободно вносить правки во время работы на любом этапе, так как я всегда держу Вас в курсе готовности каждого этапа. Так же после завершения работы Вы всегда можете ко мне обратится за помощью и вопросам касаемо моего макета и не только.

Работы выполняются с учетом последних трендов мира дизайна.

Очень важным фактом является умение анализировать Ваших конкурентов, аудиторию и других важных фактов которые позволят получить дизайн высокого качества. Это будет не только красивая картинка, но и грамотно структурированная страница .

Результатом моей работы будет полностью готовый под верстку PSD файл со всеми исходными материалами.

Нужно для заказа:

1. Предоставить весь необходимый контент, который хотите видеть на сайте (логотип, изображения, текст).

2. Обсудим макет, цветовую гамму и особенности.

3. Ожидайте результата.

Услуга включает:

Несколько вариантов дизайна

Исходник

Анимация элементов

Количество страниц: до 20