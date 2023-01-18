Привет, я Марго и так уж вышло я веб дизайнер. Тут Вы сможете получить дизайн для вашего сайта с нуля или доработку существующего дизайна.
Во время работы со мной Вы можете свободно вносить правки во время работы на любом этапе, так как я всегда держу Вас в курсе готовности каждого этапа. Так же после завершения работы Вы всегда можете ко мне обратится за помощью и вопросам касаемо моего макета и не только.
Работы выполняются с учетом последних трендов мира дизайна.
Очень важным фактом является умение анализировать Ваших конкурентов, аудиторию и других важных фактов которые позволят получить дизайн высокого качества. Это будет не только красивая картинка, но и грамотно структурированная страница .
Результатом моей работы будет полностью готовый под верстку PSD файл со всеми исходными материалами.
Нужно для заказа:
1. Предоставить весь необходимый контент, который хотите видеть на сайте (логотип, изображения, текст).
2. Обсудим макет, цветовую гамму и особенности.
3. Ожидайте результата.
Услуга включает:
Несколько вариантов дизайна
Исходник
Анимация элементов
Количество страниц: до 20
- 5 стрижек7 просмотров
- CAMARO7 просмотров
- Пушкинская карта6 просмотров
- ПрофСтрой5 просмотров
- Старыгин и партеры2 просмотра
- Джек - рассел - терьер6 просмотров
- Детская модельная студия5 просмотров