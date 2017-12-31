Сайты любой сложности для Вас

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, и я – web-дизайнер.

Занимаюсь проектированием и дизайном сайтов любой сложности.

Работая со мной, Вы получите максимум внимания и полноценный, детально продуманный проект.

Я специализируюсь на:

- Веб-дизайн сайта (Flat, Material, Apple, Fluent), в т.ч. адаптивный дизайн

- UI/UX дизайн

- Сайты любой сложности (создание Landing Page, сайты-визитки, интернет-магазины, информационные сайты, блоги, портфолио и т.д.)

- Полиграфический дизайн

- Оформление соц.сетей

- Баннеры

- Прототипирование

Мир неумолимо движется вперед, и вместе с ним приходят в нашу жизнь и новые тренды. Я шагаю в ногу со временем, поэтому Ваш проект всегда будет оформлен по всем канонам современности, стиля и удобства для пользователей.

Я всегда на связи и жду Вашего звонка, чтобы воплотить Ваш проект в реальность.

Свяжитесь со мной:

E-mail: [email protected]

Skype: AnastasiaMotrich

VK: https://vk.com/motrich1991