Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, и я – web-дизайнер.
Занимаюсь проектированием и дизайном сайтов любой сложности.
Работая со мной, Вы получите максимум внимания и полноценный, детально продуманный проект.
Я специализируюсь на:
- Веб-дизайн сайта (Flat, Material, Apple, Fluent), в т.ч. адаптивный дизайн
- UI/UX дизайн
- Сайты любой сложности (создание Landing Page, сайты-визитки, интернет-магазины, информационные сайты, блоги, портфолио и т.д.)
- Полиграфический дизайн
- Оформление соц.сетей
- Баннеры
- Прототипирование
Мир неумолимо движется вперед, и вместе с ним приходят в нашу жизнь и новые тренды. Я шагаю в ногу со временем, поэтому Ваш проект всегда будет оформлен по всем канонам современности, стиля и удобства для пользователей.
Я всегда на связи и жду Вашего звонка, чтобы воплотить Ваш проект в реальность.
Свяжитесь со мной:
E-mail: [email protected]
Skype: AnastasiaMotrich
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