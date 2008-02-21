Разработка программного обеспечения/Веб-сервисы/Интернет-порталы

Компания LightIdeas предлагает услуги по разработке различных IT-проектов.

О нас

Компания LightIdeas была организована в 2004 году в Беларуси и представляет собой ИТ-компанию профессионалов, талантливых и образованных людей, имеющих большой опыт в сфере информационных технологий.

В компании работает Php и Java отдел, html-кодеры, дизайнеры, менеджеры – у нас каждый занимается своим делом, что обеспечивает качество и своевременность нашей работы.

Миссия

Способствовать развитию и процветанию Вашего бизнеса посредством информационных технологий.

В реализации своей задачи мы придерживаемся следующих принципов:

Мы анализируем потребности и стараемся получить максимально полное представление о требованиях наших клиентов. Мы используем новейшие технологии для решения Ваших проблем и реализации Вашего потенциала.

Наша компания использует современные технологии для разработки программного обеспечения, которое соответствует Вашим требованиям и удовлетворяет Ваши деловые потребности. Таким образом, мы разрабатываем именно то, что нужно Вам.

Большое количество компаний по всему миру уже воспользовалось услугами аутсорсинга. С нашей помощью преимущества аутсорсинга будут работать и на Ваш бизнес.

Технический уровень

Исторически Беларусь была одной из наиболее развитых в техническом отношении республик бывшего СССР. Как результат мы имеем достаточное количество технически образованных и квалифицированных ресурсов, научно-исследовательских институтов и т.д.

У нас работают профессионалы высокого класса, которые воплотят в жизнь любые Ваши идеи и разработают проект любой сложности.

Наша команда состоит из программистов (PHP, Java, .Net), html-кодеров, дизайнеров, менеджеров, бизнес-аналитиков. Каждый проект сопровождается опытным аккаунт менеджером/web-консультантом, который постоянно на связи и готов ответить на все Ваши вопросы.

К каждому клиенты мы подходим индивидуально, учитывая его требования и финансовые возможности.

Услуги

Мы специализируемся на разработке разнообразных проектов:

- разработка web-приложений

- разработка прикладного ПО

- web-дизайн

- реклама в Интернет

Мы разрабатываем проекты основываясь на тщательно описанной документации, переданной нам клиентом или написанной нами для клиента. Мы не разрабатываем проекты без Технического Задания.

Для легких и быстрых Интернет-проектов (Интернет-магазины, информационные сайты) мы используем свою собственную Систему Управления Контентом (CMS). Система используется почти по всех проектов данного типа, разработанных нашей командой. Так же по требованию заказчика, мы можем использовать любую другую CMS или Framework.

После завершения проектов, мы не оставляем наших клиентов, а осуществляем техническую поддержку и консультации.

Формы коммуникации

Высокий уровень коммуникации – это то, что ценят наши клиенты и партнеры. Вам понравиться скорость и качество нашей работы. Мы стараемся «предугадать» Ваши желания и максимально удовлетворить их.

Мы используем любые удобные для вас формы коммуникации: телефон, e-mail, Skype, ICQ, MSN, Gtalk.

Формы и способы оплаты

Одно из основных условий работы с нами – предоплата. Мы прелагаем нашим клиентам следующую схему выплат по проекту.

25% - 1-й платеж – после написания ТЗ

50% - 2-й платеж – реализация основного функционала и тестирование (1-я бета)

25% - 3-й платеж – окончании проекта.

Данная схема может быть изменена в зависимости от бюджета и специфики Вашего проекта.

LightIdeas - делая бизнес проще