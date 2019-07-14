Я Илья, мне 19 лет, я видеоблогер. Люблю писать тексты, сценарии и создавать презентации, обращайтесь! Все будет сделано быстро и качественно.
Здравствуйте! Меня зовут Илья, мне 19 лет и я люблю писать сценарии и обычные тексты, отцифрововать их и тому подобное! Обращайтесь ко мне, я сделаю все быстро и качественно, а самое главное, недорого!
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Стихи, Песни и Проза
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$20/час
от $4от 2 дней
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Сценарии
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$20/час
от $4от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$20/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга