Я Илья, мне 19 лет, я видеоблогер. Люблю писать тексты, сценарии и создавать презентации, обращайтесь! Все будет сделано быстро и качественно.

Здравствуйте! Меня зовут Илья, мне 19 лет и я люблю писать сценарии и обычные тексты, отцифрововать их и тому подобное! Обращайтесь ко мне, я сделаю все быстро и качественно, а самое главное, недорого!