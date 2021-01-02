Моя цель - предоставить лучшую и удобную услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную версткуна основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурногохарактера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на верстку 1 месяц. В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.
- Адаптивность, отзывчивость(responsive), резина.
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- jQuery
- SASS
- Flexbox
- БЭМ
Мояверстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Процесс работы:
- Оценка проекта
- Выполнение
- Проверка
- Оплата
- Передача