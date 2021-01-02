Mr_Pavel_24

Павел Mr_Pavel_24

 
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3, HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую и удобную услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную версткуна основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурногохарактера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на верстку 1 месяц. В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

Адаптивность, отзывчивость(responsive), резина.

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5)

- CSS (CSS3)

- jQuery

- SASS

- Flexbox

- БЭМ

Мояверстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Процесс работы:

  • Оценка проекта
  • Выполнение
  • Проверка
  • Оплата
  • Передача
JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaFigmaPrestashopjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
impikassoo
Игорь 
39 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$5
10 баллов
3 года назад
Поправить верстку
Все ок
Было приятно с вами работать!!!
Ответный отзыв
Alexieven
Игорь 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Исправить header
Спасибо за доработки, все четко и очень быстро!!!
Былл приятно с вами работать!!!
Ответный отзыв
guest_16095882868497
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Хороший специалист, выполнил все поставленные задачи за адекватную цену, постоянно на связи. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество!!!
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