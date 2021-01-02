Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3, HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую и удобную услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную версткуна основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурногохарактера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Гарантия на верстку 1 месяц. В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

- Адаптивность, отзывчивость(responsive), резина.

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5)

- CSS (CSS3)

- jQuery

- SASS

- Flexbox

- БЭМ

Мояверстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Процесс работы: