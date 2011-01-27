Mysterious-girl

Наталия Mysterious-girl

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать Букмекерскую контору

    Доброго времени суток. Требуется создать Букмекерскую контору. На несколько видов спорта, и к каждому виду спорта разные возможности ставок *игры*, + 4 платежные системы От Вас требуется портфолио, срок и цена. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад