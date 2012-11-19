Щекотилова Надежда
E-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Быстро и качественно! Рекомендую всем Надежду как ответственного исполнителя, и добавляю к себе в список избранных - буду обращаться дальше.
Ответный отзыв
Честный и надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
$1
10 баллов
11 лет назад
Надежда, спасибо Вам за работу! Оперативно, грамотно, как по нотам! Обязательно буду обращаться и рекомендую всем, кто заинтересован в плодотворном сотрудничестве с ответственным фрилансером!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.