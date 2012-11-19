Nadine_ko

Надежда Nadine_ko

 
52 годаРоссия/Нижний Тагил
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Щекотилова Надежда

E-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков
Kiso
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
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Спасибо за сотрудничество. Быстро и качественно! Рекомендую всем Надежду как ответственного исполнителя, и добавляю к себе в список избранных - буду обращаться дальше.
Честный и надежный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
marina_strogaya
Марина 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
38 отзывов
$1
10 баллов
11 лет назад
Написание отзывов
Надежда, спасибо Вам за работу! Оперативно, грамотно, как по нотам! Обязательно буду обращаться и рекомендую всем, кто заинтересован в плодотворном сотрудничестве с ответственным фрилансером!
Отличный заказчик! Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв