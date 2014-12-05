Нужен одностраничник, продажа туров в Таиланд в Челябинске. Бюджет ограничен. Ищу дизайнера с опытом именно по лэндингу. Примеры работ обязательны. Необходима конверсия в заказ 7-10% от трафика на страницу.
Дизайн сайтов18 заявок
Закрыт
10 лет назад
Нужен одностраничник, продажа туров в Таиланд в Челябинске. Бюджет ограничен. Ищу дизайнера с опытом именно по лэндингу. Примеры работ обязательны. Необходима конверсия в заказ 7-10% от трафика на страницу.
Необходимо установить чат: https://www.zopim.com/?lang=en-us на сайт: http://tr-point.ru/ Срок - 1 день