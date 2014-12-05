Namy

Анна Namy

 
52 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Лэндинг-пейдж

    Нужен одностраничник, продажа туров в Таиланд в Челябинске. Бюджет ограничен. Ищу дизайнера с опытом именно по лэндингу. Примеры работ обязательны. Необходима конверсия в заказ 7-10% от трафика на страницу.

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад