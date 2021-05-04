Napolion4ik

Обо мне Здравствуйте! Меня зовут Олег. Я работаю в фотошопе. Все что нужно вам, я могу сделать

Обо мне

- Графический дизайн

- 3D моделирование, проектирование и макетирование

- Ретуш

- Создание логотипов

- Создание красивый картинок с нуля

- Аэродизайн

- Декорирование пространств и мероприятий

- Креативная флористика

Здравствуйте, дорогие заказчики!

Пару слов о том, как я работаю:

Это мой основной вид деятельности, и я готов с головой погрузиться в Ваше задание. Люблю выполнять все идеально. Материальная сторона работы важна, но не является решающей. За интересный проект возьмусь за разумные деньги.