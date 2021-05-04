Napolion4ik

Розроблення системи автоматичного керування процесом заморожування м’ясних виробів на Миронівському м’ясопереробному заводі «Легко» із використанням комплексу технічних засобів Arduino
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Закрыт
4 года назад
Обо мне
- Графический дизайн
- 3D моделирование, проектирование и макетирование
- Ретуш
- Создание логотипов
- Создание красивый картинок с нуля
- Аэродизайн
- Декорирование пространств и мероприятий
- Креативная флористика
Здравствуйте, дорогие заказчики!
Пару слов о том, как я работаю:
Это мой основной вид деятельности, и я готов с головой погрузиться в Ваше задание. Люблю выполнять все идеально. Материальная сторона работы важна, но не является решающей. За интересный проект возьмусь за разумные деньги.
Розроблення системи автоматичного керування процесом заморожування м’ясних виробів на Миронівському м’ясопереробному заводі «Легко» із використанням комплексу технічних засобів Arduino