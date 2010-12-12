Nasario2

Андрей Nasario2

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Парсер сайта с записью информацию в xml таблицу
Доволен сотрудничеством. Четкие требования, всегда на связи.
Очень благодарен Виктору! В кротчайшие сроки программа была сделана и после внесения небольших изменений, незапланированных вначале, программа оптимизирована и передана мне в конечном виде! Буду обращаться ещё!
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