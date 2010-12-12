Вообщем в названии всё сказано...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Вообщем в названии всё сказано...
Нужен парсер сайта aliexpress.com Парсить нужно в xls файл. Например 1. задаём адрес магазина (http://www.aliexpress.com/fm-store/504740/) - создаём новую книгу с именем 504740 2. количество и название листов в документе ...
Есть VPS. Было установлено 2 сайта, но что-то напортачил "установщик" с настройками и теперь видно только один сайт. Нужно посмотреть и исправить это недоразумение и создать алгоритм создания нового аккаунта для нового сайта.
Мне нужен скрипт для Excel, который будет преобразовывать информацию, находящуюся на первом листе в соответствии с шаблоном и помещать её на второй лист.