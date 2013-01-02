Высшее экономическое образование.Рерайт,копирайт,редактор текстов.

Коммуникабельна. Экстраверт.Умная. По психейоге ЛВЭФ, т.е. логика на первом месте. Способности к обучению присутствуют. Работоспособна.

Могу вести группы в соц.сетях - FB, ВК, Одноклассники.

Расшифровка аудио, звонков.

Набор текста с pdf в Word.

Иностранные языки и компьютерные навыки

Русский: родной. Отличное знание, как разговорного, так и грамматики русского языка.

Румынский: понимаю, грамотно набираю текст.

Английский: Разговорный, письменный, грамотный набор текста.

Ищу постоянную работу и адекватного заказчика/работодателя. Я также могу редактировать (проверять) статьи на предмет русского языка (орфография, пунктуация, стилистика).

Я редактирую новости для сайт www.vancouverovka.com

Дочь пишет уникальные статьи. Тематика: практически любая. Она работает по цене минимум 2 $ за 1000 збп.

Переводчик с англ-русский и русский-английский, цена от 4 $ в зависимости от тематики и сложности текста.

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь. Знание MS Office, Word…Интернет навигация..