Требуются переводчики с англ. на эстонский, с англ. на македонский языки. Оплата договорная.
Коммуникабельна. Экстраверт.Умная. По психейоге ЛВЭФ, т.е. логика на первом месте. Способности к обучению присутствуют. Работоспособна.
Могу вести группы в соц.сетях - FB, ВК, Одноклассники.
Расшифровка аудио, звонков.
Набор текста с pdf в Word.
Иностранные языки и компьютерные навыки
Русский: родной. Отличное знание, как разговорного, так и грамматики русского языка.
Румынский: понимаю, грамотно набираю текст.
Английский: Разговорный, письменный, грамотный набор текста.
Ищу постоянную работу и адекватного заказчика/работодателя. Я также могу редактировать (проверять) статьи на предмет русского языка (орфография, пунктуация, стилистика).
Я редактирую новости для сайт www.vancouverovka.com
Дочь пишет уникальные статьи. Тематика: практически любая. Она работает по цене минимум 2 $ за 1000 збп.
Переводчик с англ-русский и русский-английский, цена от 4 $ в зависимости от тематики и сложности текста.
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь. Знание MS Office, Word…Интернет навигация..
- Переводы1 заявкаЗакрыт12 лет назад