Nata100

Наталия Nata100

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
3Д моделирование, визуализация, 3Д анимация, 360-панорама, VR - online 360, виртуальные туры

примеры анимации на канале - youtube - https://www.youtube.com/channel/UC4_MFLamaVCrMqGgZOgpTFQ

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ТОП-50
3D-графика

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Отзывы заказчиков

anna_bezrodna
38 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
9 баллов
7 лет назад
Создать 4 рендера
Наталья все сделала быстро и оперативно, спасибо! Надеюсь, будем работать и в дальнейшем. Будущим заказчикам: пишите очень подборное и точное ТЗ.
Анна порядочный заказчик. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую. ТЗ по ходу работы немножко изменилось.
Ответный отзыв
zhannavolkova
44 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Визуализация 3d типового выставочного стенда
Работой исполнителя довольна. Рекомендую!
Рекомендую!
Ответный отзыв
Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$280
10 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн дома
SketchUp
Все сделала, несмотря на даже новгоднее время. Замечания и корректировки отлично сделаны.
Интересный проект. Оригинальное ТЗ. Постоянно на связи. В целом - приятно работать с такими людьми.
Ответный отзыв
robel
51 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Короткий ролик 3Д для демонстрации компонентов устройства
Наталия сделала всё быстро и недорого, быстро поняла - что я хочу. Работала так быстро, что я не успевал ставить задачи :) Рекомендую как ответственного исполнителя.
Оплата в срок. Было несколько изменений в сценарии, которые также были оплачены. Было легко общаться. Рекомендую.
Ответный отзыв
3D-графика
3 отзыва
$10/час
от $10от 2 дней
#48
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#200