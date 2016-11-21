3Д моделирование, визуализация, 3Д анимация, 360-панорама, VR - online 360, виртуальные туры
примеры анимации на канале - youtube - https://www.youtube.com/channel/UC4_MFLamaVCrMqGgZOgpTFQ
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ТОП-50— 3D-графика
Портфолио
- 3Д анимация душевой кабинки90 просмотров
- 3Д голограмма142 просмотра
- Центр отдыха170 просмотров
- Детский лабиринт "Baby boom"166 просмотров
- Детский лабиринт "Город мечты"167 просмотров
- Детский лабиринт "Сладости"156 просмотров
- Детский лабиринт "Корабль 2"135 просмотров
- Лабиринт "Корабль"112 просмотров
- Детский лабиринт "Город Героев"116 просмотров
- Детский лабиринт "Авеню"92 просмотра
- 3D визуализация и анимация ювелирных изделий592 просмотра
- Лабиринт "Облака"382 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
9 баллов
7 лет назад
Наталья все сделала быстро и оперативно, спасибо! Надеюсь, будем работать и в дальнейшем. Будущим заказчикам: пишите очень подборное и точное ТЗ.
Ответный отзыв
Анна порядочный заказчик. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую. ТЗ по ходу работы немножко изменилось.
$10
10 баллов
7 лет назад
Работой исполнителя довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
Рекомендую!
$280
10 баллов
8 лет назад
SketchUp
Все сделала, несмотря на даже новгоднее время. Замечания и корректировки отлично сделаны.
Ответный отзыв
Интересный проект. Оригинальное ТЗ. Постоянно на связи. В целом - приятно работать с такими людьми.
$10
10 баллов
8 лет назад
Наталия сделала всё быстро и недорого, быстро поняла - что я хочу. Работала так быстро, что я не успевал ставить задачи :) Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Оплата в срок. Было несколько изменений в сценарии, которые также были оплачены. Было легко общаться. Рекомендую.
3D-графика
3 отзыва
$10/час
от $10от 2 дней
#48
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#200