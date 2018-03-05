anna_bezrodna

Дано: модель игрового контроллера. Есть 3д-модель 1 контроллера из пары (второй контроллер аналогичный, только зеркальный + нужно отрисовать на кнопках стрелки вместо букв) Необходимо: создать 4 рендера (внедрить ее в имиджи или подобрать подобные) ...
Ищу фрилансеров для выполнения работ по следующим направлениям:
-SMM
-SEO
-веб-программирование
-верстка сайтов
-дизайн (веб, полиграфия)
- 3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно по макету сверстать лендинг (+ настроить отправку формы обратной связи на почту) и выложить его. Макет прилагаю. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1L5_euUjgiR8Rl2tgkPQfW-SVOCjhcLMXKfQZ633Ad9U/edit UPD. Нужна админка с возможностью редактирования текста/замены имиджей. Сайт на 3 языка (рус, укр, ...HTML-верстка37 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо расшифровать (транскрибировать) интервью на русском языке длительностью 1 час.Транскрибация6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать рендер игрового контроллера по скетчам дизайнера (скетчи покажу в личной переписке выбранным фрилансерам). Разработка 3Д-модели и внедрение устройства в картинки (2 шт). Рендер должен быть фотореалистичным. Уровень, на который рассчитываем, прилагаю (рендер Xbox ...3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать 3 лендинга на основе выбранного нами шаблона Wordpress и разместить их на существующем домене www.site.com/landing1, www.site.com/landing2, www.site.com/landing3. На станицы нужно будет добавить код Google Analytics, назначить коды для кнопок и реализовать отправку формы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад