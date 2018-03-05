anna_bezrodna

Анна Безродная anna_bezrodna

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Консультант и маркетолог на аутсорсе

Ищу фрилансеров для выполнения работ по следующим направлениям:

-SMM

-SEO

-веб-программирование

-верстка сайтов

-дизайн (веб, полиграфия)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать 4 рендера

    Дано: модель игрового контроллера. Есть 3д-модель 1 контроллера из пары (второй контроллер аналогичный, только зеркальный + нужно отрисовать на кнопках стрелки вместо букв) Необходимо: создать 4 рендера (внедрить ее в имиджи или подобрать подобные) ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать и выложить лендинг

    Нужно по макету сверстать лендинг (+ настроить отправку формы обратной связи на почту) и выложить его. Макет прилагаю. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1L5_euUjgiR8Rl2tgkPQfW-SVOCjhcLMXKfQZ633Ad9U/edit UPD. Нужна админка с возможностью редактирования текста/замены имиджей. Сайт на 3 языка (рус, укр, ...

    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рендер игрового контроллера

    Необходимо создать рендер игрового контроллера по скетчам дизайнера (скетчи покажу в личной переписке выбранным фрилансерам). Разработка 3Д-модели и внедрение устройства в картинки (2 шт). Рендер должен быть фотореалистичным. Уровень, на который рассчитываем, прилагаю (рендер Xbox ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавить 3 лендинга (шаблон Wordpress) на сайт

    Необходимо сделать 3 лендинга на основе выбранного нами шаблона Wordpress и разместить их на существующем домене www.site.com/landing1, www.site.com/landing2, www.site.com/landing3. На станицы нужно будет добавить код Google Analytics, назначить коды для кнопок и реализовать отправку формы ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nata100
44 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
$40
9 баллов
7 лет назад
Создать 4 рендера
Анна порядочный заказчик. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую. ТЗ по ходу работы немножко изменилось.
Наталья все сделала быстро и оперативно, спасибо! Надеюсь, будем работать и в дальнейшем. Будущим заказчикам: пишите очень подборное и точное ТЗ.
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avre001
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
$150
10 баллов
7 лет назад
Рендер игрового контроллера
Анна грамотный и порядочный заказчик. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую для сотрудничества!
Анатолий не просто создал рендер по ТЗ, а еще и доработал его с точки зрения удобства для пользователей. Вынес все наши идеи по оптимизации и предоставил отличный результат, как мы и просили. Рекомендую!
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