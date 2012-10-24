Выгоды от работы со мной.

Выгоды, которые Вы получите работая со мной:

1. Качественный дизайн. Повышающий продажи вашего бизнеса. Т. к. я работаю в этой нише, то знаю практически все о том, каким должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.

2. Юридическая безопасность. Я использую только платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у Вас не возникнет никаких претензий со стороны авторов графики.

3. Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.

4. Бонусом я предоставляю бесплатную разработку 3-х баннеров для Вашего сайта.

Как я работаю:

1. Только по предоплате 50%. (предоплата нужна только при первом сотрудничестве).

2. Способы оплаты: webmoney, яндексденьги, кредитная карточка.

Гарантии:

1. Если я не уложусь в назначенный срок, то возвращаю предоплату и делаю дизайн бесплатно.

2. Если вам не нравится результат, даже если требуется доработка – то я также возвращаю Вам деньги.

Система скидок:

1. Заказывая два дизайна сразу Вы получите скидку 30%.

2. Заказывая дизайн повторно Вы получите скиду в 10%.

Контакты:

Телефон: 89605726027

Skype: camilla_claudel

E-mail: [email protected]