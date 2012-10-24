Выгоды, которые Вы получите работая со мной:
1. Качественный дизайн. Повышающий продажи вашего бизнеса. Т. к. я работаю в этой нише, то знаю практически все о том, каким должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании, повысить узнаваемость бренда.
2. Юридическая безопасность. Я использую только платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у Вас не возникнет никаких претензий со стороны авторов графики.
3. Все последующие заказы обойдутся Вам на 10% дешевле.
4. Бонусом я предоставляю бесплатную разработку 3-х баннеров для Вашего сайта.
Как я работаю:
1. Только по предоплате 50%. (предоплата нужна только при первом сотрудничестве).
2. Способы оплаты: webmoney, яндексденьги, кредитная карточка.
Гарантии:
1. Если я не уложусь в назначенный срок, то возвращаю предоплату и делаю дизайн бесплатно.
2. Если вам не нравится результат, даже если требуется доработка – то я также возвращаю Вам деньги.
Система скидок:
1. Заказывая два дизайна сразу Вы получите скидку 30%.
2. Заказывая дизайн повторно Вы получите скиду в 10%.
Контакты:
Телефон: 89605726027
Skype: camilla_claudel
E-mail: [email protected]
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