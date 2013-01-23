Natali_Dragon

Борисовна Natali_Dragon

 
73 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Предлагаю вам свои услуги:

- новости, статьи, обзоры;

- рерайтинг;

- копирайтинг;

- переводы (с русского на украинский, с украинского на русский).

Основные качества :

- литературный словарный запас;

- ответственность;

- организованность;

- креативное мышление

Основная схема работы:

1. Обсуждение деталей работы;

2. Отправка четкого ТЗ;

3. Выбираете меня исполнителем проекта;

4. Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).

Владение языками: украинский - свободно, русский - свободно

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству.

С уважением, Наталия.

Отзывы заказчиков

elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Глубокий рерайт 5000 зн.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
elenkatric
43 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Глубокий рерайт 3000 зн.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга