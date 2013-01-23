Предлагаю вам свои услуги:
- новости, статьи, обзоры;
- рерайтинг;
- копирайтинг;
- переводы (с русского на украинский, с украинского на русский).
Основные качества :
- литературный словарный запас;
- ответственность;
- организованность;
- креативное мышление
Основная схема работы:
1. Обсуждение деталей работы;
2. Отправка четкого ТЗ;
3. Выбираете меня исполнителем проекта;
4. Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).
Владение языками: украинский - свободно, русский - свободно
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству.
С уважением, Наталия.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$6
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга