Предлагаю вам свои услуги:

- новости, статьи, обзоры;

- рерайтинг;

- копирайтинг;

- переводы (с русского на украинский, с украинского на русский).

Основные качества :

- литературный словарный запас;

- ответственность;

- организованность;

- креативное мышление

Основная схема работы:

1. Обсуждение деталей работы;

2. Отправка четкого ТЗ;

3. Выбираете меня исполнителем проекта;

4. Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).

Владение языками: украинский - свободно, русский - свободно

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству.

С уважением, Наталия.