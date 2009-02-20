Срочно требуется разработать логотип для сайта. Идеи есть, нужен тот, кто классно "рисует" логотипы. Просьба писать на е-мейл [email protected], это будет оперативнее.
Логотипы и Знаки50 заявок
Закрыт
14 лет назад
Срочно требуется разработать логотип для сайта. Идеи есть, нужен тот, кто классно "рисует" логотипы. Просьба писать на е-мейл [email protected], это будет оперативнее.
Необходимо разработать сайт для компании из сферы консалтинга. Есть шаблон конечного варианта дизайна, который необходимо немного видоизменить. Жду Ваши предложения с разумными ценами:)
Добрый день! Сущетствует сайт, который необходимо полностью "обновить". Требуется специалист, который проживает в Киеве (области) или часто здесь бывает. Для оперативного ответа - пишите по е-мейл: [email protected] С уважением, Наталия