Наталия NataliaYakovlevaNataliaYakovleva
39 летАлбания/Тирана
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Качественно выполненная работа в срок!
ФИО: Яковлева Наталия Дмитриевна
Дата рождения: 13.11.1984
Email: [email protected]
Образование:
Московская Открытая Социальная Академия
Кафедра иностранных языков
Факультет Лингвистики
Специальность: лингвист-переводчикт (английский, немецкий
языки)
Опыт работы:
5 лет проживания в Англии (Лондон ) и работа в сфере обслуживания
Личные качества:
• умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения,
• быстрая обучаемость,
• ответственность,
• целеустремленность,
• настойчивость и стремление к профессиональному росту
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $8
от 1 дня
#5002
Переводы
нет отзывов
от $9
от 1 дня
#5728