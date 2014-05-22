Качественно выполненная работа в срок!

ФИО: Яковлева Наталия Дмитриевна

Дата рождения: 13.11.1984

Email: [email protected]

Образование:

Московская Открытая Социальная Академия

Кафедра иностранных языков

Факультет Лингвистики

Специальность: лингвист-переводчикт (английский, немецкий

языки)

Опыт работы:

5 лет проживания в Англии (Лондон ) и работа в сфере обслуживания

Личные качества:

• умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения,

• быстрая обучаемость,

• ответственность,

• целеустремленность,

• настойчивость и стремление к профессиональному росту