Natalia_Dovnar

Наталия Natalia_Dovnar

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Образование: факультет журналистики, Институт журналистики. Специальность: литературный редактор. Журналист. 

Дополнительное образование: контент-менеджер.

Редактирую быстро, внимательно, профессионально. Четко соблюдаю сроки. 

Наполняю сайты товарами, пишу уникальное описание товаров. 

Есть опыт работы с WordPress и ASystem. 

Корректировка\редактирование — 30 руб.\1000 зн. без пробелов

Рерайтинг — 40–50 руб.\1000 зн.без пробелов.

Работаю с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, выходные дни — суббота, воскресенье и праздничные дни.

Мои контактные данные:

e-mail: [email protected]

скайп: natalia.dovnar1

Буду рада долгосрочному сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. 

Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $5от 7 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга