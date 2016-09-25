Образование: факультет журналистики, Институт журналистики. Специальность: литературный редактор. Журналист.

Дополнительное образование: контент-менеджер.

Редактирую быстро, внимательно, профессионально. Четко соблюдаю сроки.

Наполняю сайты товарами, пишу уникальное описание товаров.

Есть опыт работы с WordPress и ASystem.

Корректировка\редактирование — 30 руб.\1000 зн. без пробелов

Рерайтинг — 40–50 руб.\1000 зн.без пробелов.

Работаю с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, выходные дни — суббота, воскресенье и праздничные дни.

Мои контактные данные:

e-mail: [email protected]

скайп: natalia.dovnar1

Буду рада долгосрочному сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.