Образование: факультет журналистики, Институт журналистики. Специальность: литературный редактор. Журналист.
Дополнительное образование: контент-менеджер.
Редактирую быстро, внимательно, профессионально. Четко соблюдаю сроки.
Наполняю сайты товарами, пишу уникальное описание товаров.
Есть опыт работы с WordPress и ASystem.
Корректировка\редактирование — 30 руб.\1000 зн. без пробелов
Рерайтинг — 40–50 руб.\1000 зн.без пробелов.
Работаю с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, выходные дни — суббота, воскресенье и праздничные дни.
Мои контактные данные:
e-mail: [email protected]
скайп: natalia.dovnar1
Буду рада долгосрочному сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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$1/час
от $5от 1 дня
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