Ретушер
Приветствую! Я начинающий ретушер, нахожусь в процессе наработки портфолио. Хорошо владею инструментами работы в Photoshop. Окончила курсы по навыкам работы с инструментами Ps, а так же курсы по профессиональной бьюти ретуши.
Мои навыки:
- удаление явных недостатков кожи, пятен
- работа с пластикой
- коррекция макияжа, прически, одежды
- частотное разложение
- цветокоррекция
- работа со свето-теневым рисунком
- работа с текстурой, шумами
- коррекция фона
- нанесение дополнительных элементов на фото
- удаление не нужных элементов с фото
Интересна работа как с бьюти так и с портретами.
Мои работы и сертификаты в instagram @naticreate
Обработка фотографий
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$5/час
от $5
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