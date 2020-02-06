Ретушер

Приветствую! Я начинающий ретушер, нахожусь в процессе наработки портфолио. Хорошо владею инструментами работы в Photoshop. Окончила курсы по навыкам работы с инструментами Ps, а так же курсы по профессиональной бьюти ретуши.

Мои навыки:

- удаление явных недостатков кожи, пятен

- работа с пластикой

- коррекция макияжа, прически, одежды

- частотное разложение

- цветокоррекция

- работа со свето-теневым рисунком

- работа с текстурой, шумами

- коррекция фона

- нанесение дополнительных элементов на фото

- удаление не нужных элементов с фото

Интересна работа как с бьюти так и с портретами.

Мои работы и сертификаты в instagram @naticreate