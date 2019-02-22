Дизайн интерьера, 3Д-Визуализация

Дизайн интерьеров. 3D-графика (интерьер, экстерьер). Конструкторская документация.

Дипломированный дизайнер интерьеров. Люблю своё дело.

Расчет через Webmoney

Предоплата 40%

Рабочие дни по договоренности.

В профессии с 2016 года

Работаю в ArchiCAD, 3ds MAX+corona render