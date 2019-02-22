Наталия NatalisergienkoNatalisergienko
37 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн интерьера, 3Д-Визуализация
Дизайн интерьеров. 3D-графика (интерьер, экстерьер). Конструкторская документация.Дипломированный дизайнер интерьеров. Люблю своё дело.
Расчет через Webmoney
Предоплата 40%
Рабочие дни по договоренности.
В профессии с 2016 года
Работаю в ArchiCAD, 3ds MAX+corona render
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Демонстрация керамогранита LAMINAM в визуализации106 просмотров
- Новосибирск Квартира158 просмотров
- Новосибирск Квартира96 просмотров
- Жилой дом98 просмотров
- Кипр Квартира112 просмотров
- Кипр Квартира100 просмотров
- Металлургический завод93 просмотра
- Квартира Екатеринбург Миллениум96 просмотров
- Пентхаус Кипр94 просмотра
- Villa83 просмотра
- DIGITAL Conference111 просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$5/час
от $100от 2 дней
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