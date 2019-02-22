Natalisergienko

Наталия Natalisergienko

 
37 летРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн интерьера, 3Д-Визуализация

 Дизайн интерьеров. 3D-графика (интерьер, экстерьер). Конструкторская документация.

Дипломированный дизайнер интерьеров. Люблю своё дело.

Расчет через  Webmoney

Предоплата 40%

Рабочие дни по договоренности.  

В профессии с 2016 года

Работаю в ArchiCAD, 3ds MAX+corona render

3ds MaxArchiCAD
Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $100от 2 дней
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