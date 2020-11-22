✅ Рекламная/каталожная ретушь для вашего бизнеса.

Стоимость услуг в рублях за 1 фото:

1. обтравка 20-80 рублей,

2. ретушь 100-150 рублей,

3. комплекс обтравка/ретушь/цветкор/etc 100-200 рублей.

Цена зависит от сложности работы и определяется индивидуально.

Если оплата не через безопасный платеж, то работаю по 50% предоплате на карту Visa.

Контакты:

E-mail: [email protected]

WhatsApp / Viber / Telegram: 8 993 004 89 86

Личные сообщения.

С надеждой на сотрудничество, Наталья Развозжаева.