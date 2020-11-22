Наталья Развозжаева Nataly54Nataly54
30 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
✅ Рекламная/каталожная ретушь для вашего бизнеса.
Стоимость услуг в рублях за 1 фото:
1. обтравка 20-80 рублей,
2. ретушь 100-150 рублей,
3. комплекс обтравка/ретушь/цветкор/etc 100-200 рублей.
Цена зависит от сложности работы и определяется индивидуально.
Если оплата не через безопасный платеж, то работаю по 50% предоплате на карту Visa.
Контакты:
E-mail: [email protected]
WhatsApp / Viber / Telegram: 8 993 004 89 86
Личные сообщения.
С надеждой на сотрудничество, Наталья Развозжаева.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Ретушь кожи, цветокоррекция портрета77 просмотров
- Обтравка, ретушь, коррекция предметных фото82 просмотра
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
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