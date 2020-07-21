Ретушь и обтравка предметов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт33 заявки619 просмотров

Здравствуйте!

Нужно обработать (цветокоррекция, ретушь, удаление бликов) и обтравить (поместить на белый фон) 56 предметных фотографий (банки, коробки косметики).

Формат исходников RAW, снимали на белом фоне.

Формат готовых изображений jpeg и png.

Срок 2-5 дней.

 

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