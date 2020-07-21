На фото нужно человека поставить прям над обрывом .
Редактировать фото для рекламы
Баннер для рекламы и текст для каждого размера.
Размерв:
200 x 200;
240 x 400;
250 x 250;
250 x 360;
300 x 250;
336 x 280;
580 x 400;
120 x 600;
160 x 600;
300 x 600;
300 x 1050;
468 x 60;
728 x 90;
930 x 180;
970 x 90;
970 x 250;
980 x 120;
320 x 50;
320 x 100;
Основные и ходовые которые делать в первую очередь по любому:
728*90;
336*280;
300*250;
200*200;
160*600;
468*60;
сохранять как jpg разрешение 72 точки
примеры фото:И фото что нужно сделать.
Выбранный исполнитель
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