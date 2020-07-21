Редактировать фото для рекламы

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  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок574 просмотра

Баннер для рекламы и текст для каждого размера.

Размерв:

200 x 200;

240 x 400;

250 x 250;

250 x 360;

300 x 250;

336 x 280;

580 x 400;

120 x 600;

160 x 600;

300 x 600;

300 x 1050;

468 x 60;

728 x 90;

930 x 180;

970 x 90;

970 x 250;

980 x 120;

320 x 50;

320 x 100;

Основные и ходовые которые делать в первую очередь по любому:

728*90;

336*280;

300*250;

200*200;

160*600;

468*60;

сохранять как jpg разрешение 72 точки

примеры фото:И фото что нужно сделать.

5 лет назад
Glushenkov
Александр 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$50
5 дней
Всё быстро,качественно,толково.Работает на все 100 % с клиентом.
Очень приятный заказчик. Чёткое ТЗ + своевременная оплата. Хотел бы поработать еще.

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