Редактировать фото для рекламы

На http://mos-radius.ru/ есть фотография в шапке http://mos-radius.ru/wp-content/themes/matheson/img/new-header-image.jpg , на котороe слева (светлый клетчатый зонт) наложен логотип с прозрачным фоном (“Радиус. Бюро частных экскурсий”). Нужно осветлить этот зонт в районе наложения логотипа так, ...