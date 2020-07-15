"Осветлить" фрагмент фотографии

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок327 просмотров

На http://mos-radius.ru/ есть фотография в шапке http://mos-radius.ru/wp-content/themes/matheson/img/new-header-image.jpg , на котороe слева (светлый клетчатый зонт) наложен логотип с прозрачным фоном (“Радиус. Бюро частных экскурсий”).

Нужно осветлить этот зонт в районе наложения логотипа так, чтоб логотип хорошо читался .

WordPress
5 лет назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
$1
1 день
Быстро сделал, как попросил. Рекомендую.
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата.

Заявки фрилансеров

Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
86 отзывов
5 лет назад
Замира
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
Николай
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
Искандер
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
5 лет назад
Сухроб
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад