Обработка фото

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок335 просмотров

Нужно выделить снаряжение на фото, более четко и ярко.

5 лет назад
guest_15946283814662
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vojdF
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, перед конечным результатом скинул много вариантов. Сделал все быстро! Всем рекомендую!
Четко поставленная задача, быстрая обратная связь. Рекомендую

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