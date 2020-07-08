Фотошоп фотографий

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Закрыт19 заявок318 просмотров

Нужен фотошоп изображений промышленного оборудования (обрезка фона, замена цвета, добавление логотипа, общий приличный вид моделей). Прошу оставлять заявки с примерной начальной ценой за одну работу. В прикрепленных файлах пример оборудования, с которым нужно будет работать. 

5 лет назад
sverdlik_mary
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Заявки фрилансеров

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