Обработка фото

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка156 просмотров

Обработать 7 фото для интернет магазина.

Нужно сделать белый фон с небольшой тенью, отретушировать недостатки, очистить от бликов/пыли, откорректировать цвет и контраст, немного резкости на объекте съемки.

5 лет назад
KseniaVillar
Ксения 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$7
1 день
Рекомендую Евгения как профессионального мастера. Обращалась к нему второй раз и не пожалела. Желаю ему успехов в его работе!
Спасибо))) Отличная заказчица,все как всегда на высшем уровне)

Заявки фрилансеров

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад