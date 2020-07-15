Перенести изображение с одного отсканированного документа на другой
Вырезать фото, добавить фон
Фотография с памятника, нужно вырезать фото, чтобы не было видно камня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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