Вырезать фото, добавить фон

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Завершен33 заявки617 просмотров

Фотография с памятника, нужно вырезать фото, чтобы не было видно камня

5 лет назад
guest_15947537671227
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ZyZik
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$5
1 день
Все круто, профессионал своего дела. Подсказал как лучше сделать, и выполнил все в лучшем виде. Обращайтесь к данному специалисту, не пожалеете.
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