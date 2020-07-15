На http://mos-radius.ru/ есть фотография в шапке http://mos-radius.ru/wp-content/themes/matheson/img/new-header-image.jpg , на котороe слева (светлый клетчатый зонт) наложен логотип с прозрачным фоном (“Радиус. Бюро частных экскурсий”). Нужно осветлить этот зонт в районе наложения логотипа так, ...
Перенести изображение с одного документа на другой
Перенести изображение с одного отсканированного документа на другой
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