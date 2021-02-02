Поменять лица на фото:)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок306 просмотров

Здравствуйте. Необходимо "взять" лицо с предоставленного мною фото и "вставить" его в другое фото.

Пишите сюда или в личку.

5 лет назад
masdk
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
$2
1 день
Хорошо.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

Сергей
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Вячеслав
 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
30 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
Сергей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Федор
 
52 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад