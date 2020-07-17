Заменить лицо

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки267 просмотров

Здравствуйте. Нужно заменить лицо, чтобы максимально реально выглядело в данном случае. Качество фото которое нужно прилепить не лучшее. Без маски. Там есть небольшой пример, как приблизительно хотелось бы, только без диффектов. В принципе можно и его обработать. Спасибо. 

Там несколько вариантов, какое лучше подойдёт, на ваш выбор 

5 лет назад
guest_15950102335932
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
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5 лет назад
$1
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Спасибо исполнителю. Все быстро, качественно. Все по максимуму круто. Исполнитель приобрел себе ещё одного постоянного клиента.
Отличный заказчик,Очень рекомендую!

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Ольга
 
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excccp
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