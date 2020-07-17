Здравствуйте. Нужно заменить лицо, чтобы максимально реально выглядело в данном случае. Качество фото которое нужно прилепить не лучшее. Без маски. Там есть небольшой пример, как приблизительно хотелось бы, только без диффектов. В принципе можно и его обработать. Спасибо.

Там несколько вариантов, какое лучше подойдёт, на ваш выбор