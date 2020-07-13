Ретушь

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Закрыт35 заявок1233 просмотра

Необходимо выполнить ретушь ювелирного украшения

необходимо выполнить тестовое задание

Задача: максимальное качество и прорисовка камней, прозрачный фон, формат png, размер фото просьба не уменьшать!

Файл для обработки (тест): https://we.tl/t-Kq0M97qyFX

Все фото здесь (если будет нужно): https://we.tl/t-78TrntUl1x первые идут с резкостью на разные участки объекта, далее - с освещение из разных точек, чтобы избавиться от бликов. Если нужны RAW файлы до конвертации, можем предоставить.

 Вот такое качество нужно получить на выходе: https://we.tl/t-CjBXqESQvB

5 лет назад
ivan2017
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