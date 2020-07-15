Необходимо выполнить ретушь ювелирного украшения необходимо выполнить тестовое задание Задача: максимальное качество и прорисовка камней, прозрачный фон, формат png, размер фото просьба не уменьшать! Файл для обработки (тест): https://we.tl/t-Kq0M97qyFX Все ...
Simpla CMS- перестали грузится фото к товарам в админ панели
Недавно айти с которыми работаю настраивали выгрузку товара на торговую площадку meshok.ru
Часть товара выгружалась без фото ( позже исправили это и сдали работу- я рассчитался)
после этого я попытался выставить новый товар и при добавлении фото обнаружил ошибку - фото не загружается (видна только рамка какая то но без фото).
айти говорят дело в нехватке места на хостинге и необходимости оптимизировать фото итп .Хостинг говорит что до 100 гб без проблем и ограничений (у меня примерно 26гб занято похоже )
Задача - разобраться в чем ошибка и исправить!
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