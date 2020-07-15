Simpla CMS- перестали грузится фото к товарам в админ панели

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Закрыт3 заявки729 просмотров

Недавно айти с которыми работаю настраивали выгрузку товара на торговую площадку meshok.ru

Часть товара выгружалась без фото ( позже исправили это и сдали работу- я рассчитался)

после этого я попытался выставить новый товар и при добавлении фото обнаружил ошибку - фото не загружается (видна только рамка какая то но без фото).

айти говорят дело в нехватке места на хостинге и необходимости оптимизировать фото итп .Хостинг говорит что до 100 гб без проблем и ограничений (у меня примерно 26гб занято похоже )

Задача - разобраться в чем ошибка и исправить!

5 лет назад
guest_15950930984857
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