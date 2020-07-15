Поставить пару готовых предметов в изображении

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Закрыт42 заявки981 просмотр

Перенести руку вниз изображение будто мы дарим коробочку мужчине в ней лежат ключи  с брелочком 

5 лет назад
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