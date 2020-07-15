Необходимо выполнить ретушь ювелирного украшения необходимо выполнить тестовое задание Задача: максимальное качество и прорисовка камней, прозрачный фон, формат png, размер фото просьба не уменьшать! Файл для обработки (тест): https://we.tl/t-Kq0M97qyFX Все ...
Поставить пару готовых предметов в изображении
Перенести руку вниз изображение будто мы дарим коробочку мужчине в ней лежат ключи с брелочком
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