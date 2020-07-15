Убрать с 2х фото логотипы, восстановить текстуры.

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Закрыт35 заявок1164 просмотра

Необходимо убрать с 2х фото логотипы, восстановить текстуры.

Оплата WebMoney или на карту Альфабанка.

Мы не работаем по "безопасный платеж" (эти предложения не рассматриваются).

Стоимость - 100 рублей за задание.

Фото в прикреплении.

5 лет назад
jumbo
Юрий 
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