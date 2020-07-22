Отфотошопить бетонную стойку

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок577 просмотров

Необходимо отфотошопить бетонную стойку(черную) чтобы было похоже, что она отремонтирована

5 лет назад
guest_15953084926908
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$6
1 день
Спасибо Сергею! Всё сделал быстро и красиво! Не смотря на то, что я капризный заказчик, Сергей не отказался доработать материал. Рекомендую!
Отличный заказ! Моментальная оплата рекомендуб

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