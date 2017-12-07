Наталия Пенина NatalyLudwigNatalyLudwig
51 годРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Удаление фона.188 просмотров
- Ретушь фотографии261 просмотр
- Векторный портрет478 просмотров
- Векторный портрет251 просмотр
- Портрет в стиле Grunge287 просмотров
- Портрет в стиле Grunge338 просмотров
- Векторный портрет220 просмотров
- Векторный портрет209 просмотров
- Портрет в стиле акварель234 просмотра
- Портрет в стиле акварель250 просмотров
- Портрет в стиле акварель192 просмотра
- Портрет в стиле акварель249 просмотров
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга