SEO продвижение
Специалист по SEO продвижению.
- Составление семантики
- Аудит сайта
- Построение плана по будущему продвижению
- Внутренняя оптимизаций
- Внешняя оптимизация
А так же исполнительность и желание не только давать сухую информацию, а консультировать и объяснять.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
5 лет назад
Не смотря на свой возраст, молодец! Цену не загибал. Оговоренные задачи выполнил. Не стеснялся давать консультации по вопросам вне темы. Спасибо. Будем работать дальше!
Ответный отзыв
Задачи были описаны четко, все вопросы о предстоящих работах были обговорены до начала непосредственных работ. Оплата была проведена буквально через 20 минут после окончания работы.