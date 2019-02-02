Nathan_exp

Богдан Nathan_exp

 
27 летУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SEO продвижение

Специалист по SEO продвижению.

- Составление семантики

- Аудит сайта

- Построение плана по будущему продвижению

- Внутренняя оптимизаций

- Внешняя оптимизация

А так же исполнительность и желание не только давать сухую информацию, а консультировать и объяснять.

Аудит сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ivan-zhelyakov
Иван Желяков 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$65
10 баллов
5 лет назад
Раскрутка сайта
Не смотря на свой возраст, молодец! Цену не загибал. Оговоренные задачи выполнил. Не стеснялся давать консультации по вопросам вне темы. Спасибо. Будем работать дальше!
Задачи были описаны четко, все вопросы о предстоящих работах были обговорены до начала непосредственных работ. Оплата была проведена буквально через 20 минут после окончания работы.
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