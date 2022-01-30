Создаю сайты которые решают задачи бизнеса!

Все привет! Меня зовут Наталия, я работаю UX/UI дизайнером. Для меня сайт это не просто красивая картинка, это инструмент для решения бизнес-задач. Поэтому когда я беру в разработку сайт, я прошу максимальной отдачи и от клиента. Я задаю много вопросов для того что бы понять бизнес, понять вашу аудиторию, понять в каком направлении двигаться.

Почему вам выгодно выбрать меня?

1. Все время на связи.

2. Легкое общение ( да-да, это тоже важно)

3. Работаю без срывов сроков

4. Неограниченное количество правок

Этапы работы

1. Обсудить проект ( можно созвониться или пообщаться чатом)

2. Оплата ( приоритет безопасная сделка)

3. В течении одного дня высылаю несколько вариантов первого экрана

4. В течении 3-4х дней сделаю лендинг или главную страницу ( смотря какая услуга будет актуальна)

5. Сделаю адаптив

В течении работы над вашим заказом мы будем все время на связи и обсуждать что нравится, а что нет. Моя система работы очень гибкая, поэтому пишите и мы договоримся.

Прайс

Лендинг или главная страница сайта до 8-10 блоков 70$

Внутренние страницы 15-30$

Адаптив ( мобильный телефон + планшет) 50% от стоимости сайта