Все привет! Меня зовут Наталия, я работаю UX/UI дизайнером. Для меня сайт это не просто красивая картинка, это инструмент для решения бизнес-задач. Поэтому когда я беру в разработку сайт, я прошу максимальной отдачи и от клиента. Я задаю много вопросов для того что бы понять бизнес, понять вашу аудиторию, понять в каком направлении двигаться.
Почему вам выгодно выбрать меня?
1. Все время на связи.
2. Легкое общение ( да-да, это тоже важно)
3. Работаю без срывов сроков
4. Неограниченное количество правок
Этапы работы
1. Обсудить проект ( можно созвониться или пообщаться чатом)
2. Оплата ( приоритет безопасная сделка)
3. В течении одного дня высылаю несколько вариантов первого экрана
4. В течении 3-4х дней сделаю лендинг или главную страницу ( смотря какая услуга будет актуальна)
5. Сделаю адаптив
В течении работы над вашим заказом мы будем все время на связи и обсуждать что нравится, а что нет. Моя система работы очень гибкая, поэтому пишите и мы договоримся.
Прайс
Лендинг или главная страница сайта до 8-10 блоков 70$
Внутренние страницы 15-30$
Адаптив ( мобильный телефон + планшет) 50% от стоимости сайта
Портфолио
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