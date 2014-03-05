Стаж работы 8 лет

Имею богатый опыт работы по созданию крупных видеопроектов в качестве дизайнера. Имею четкое представление о сложности работы и сроках, могу адекватно оценить и то, и другое.

Четко представляю этапность работы с любым дизайном, не ставлю в сроки разработки дизайна сайта 3 дня, потому что придерживаюсь технологии предварительного эскизирования и обсуждения с клиентом всех ньюансов работы данного сайта или другого интерфейса.

Не ставлю в сроки изготовления мультфильма срок в неделю, так как понимаю, что продукт корпоративный требует прохождения большого количества инстанций.

Так же не выставляю сумму за полный фирменный стиль менее 1000$ из соображений что только перечисление современного ФС занимает 3 листа. Одно только грамотное заполнение брендбука занимает до 3-х недель. И пусть некоторые считают что в разработку фирменного стиля входит логотип, визитка и конверт.

Всегда предлагаю варианты эскизов, благо, во-первых,с фантазией хорошо, а во-вторых четко понимаю, что клиент в отличие от меня лучше понимает характер своей целевой аудитории.

Могу работать в команде как в позиции управляющего проектом ( разработчик концепта дизайна игры), так и в позиции лансера ( разработка конкретного персонажа, исходя из утвержденного стиля или тех.задания)

Работаю по 50% предоплате. Могу получить деньги любым удобным для клиента способом, но предпочитаю перечисления в виде Webmoney.

Предоплату не возвращаю.

При этом оставляю за собой право прекратить проект в случае, если клиент (заказчик) не соблюдает сроки, которые сам же выставляет. Не пугают даже плохие отзывы на сайте. Поясняю... беру заказ от клиента скажем на 2 недели, резервируем время, начинаю работу. Через 2 дня отправляю клиенту эскизы на предварительное утверждение. Клиент объявляется лишь через неделю и просит быстренько закончить проект. Вы считаете это нормальным?

Резюмирую - прошу оперативности не только от себя , но и от заказчика.

Клиент должен понимать что качество и оперативность зависит от четко поставленной задачи.

Могу демпинговать на интересных для меня заказах.

Берусь за нестандартные заказы, а в стандартных задачах проявляю индивидуальность.