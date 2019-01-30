Дизайнер

Всем привет, спасибо что зашли на мой профиль. Умения, которые могут привлечь ваше внимание: Креативность, Настойчивость и Общительность. Не смотря на мой небольшой опыт с клиентами, меня уже отметили как человека с собственным свежим взглядом на дизайн и искусство.

Я хорошо владею:

Adobe Photoshop и Illustrator

( учусь в Дизайн-Академии)

Дизайн одежды, Вэб-Дизайн, Логотипы, Брендинг, Брошюры, Обложки, Постеры - Мои профессиональные интересы.

Вы будете довольны качеством исполнение и краткими сроками если наймете меня.