Дизайнер
Всем привет, спасибо что зашли на мой профиль. Умения, которые могут привлечь ваше внимание: Креативность, Настойчивость и Общительность. Не смотря на мой небольшой опыт с клиентами, меня уже отметили как человека с собственным свежим взглядом на дизайн и искусство.
Я хорошо владею:
Adobe Photoshop и Illustrator
( учусь в Дизайн-Академии)
Дизайн одежды, Вэб-Дизайн, Логотипы, Брендинг, Брошюры, Обложки, Постеры - Мои профессиональные интересы.
Вы будете довольны качеством исполнение и краткими сроками если наймете меня.
Портфолио
- Обложка журнала `` КОВБАСА``83 просмотра
- Дизайн брошюры для Музея85 просмотров
- Редизайн Ютуб-канала82 просмотра