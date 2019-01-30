NazarKabanov

Назар Кабанов NazarKabanov

 
23 годаУкраина/Луцк
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайнер

Всем привет, спасибо что зашли на мой профиль. Умения, которые могут привлечь ваше внимание: Креативность,  Настойчивость и Общительность. Не смотря на мой небольшой опыт с клиентами, меня уже отметили как человека с собственным свежим взглядом на дизайн и искусство.

Я хорошо владею: 

Adobe Photoshop и Illustrator

( учусь в Дизайн-Академии)

Дизайн одежды, Вэб-Дизайн, Логотипы, Брендинг, Брошюры, Обложки, Постеры - Мои профессиональные  интересы.

Вы будете довольны  качеством исполнение и краткими сроками если наймете меня.

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