Necro1

Олег Нофев Necro1

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Транскрибировать 14 минут видео
Быстро и аккуратно сделал задачу. Рекомендую как надежного исполнителя.
Хороший работодатель,советую.
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