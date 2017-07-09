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Олег Нофев
Necro1
Necro1
37 лет
Россия
/
Москва
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Павел Мезенцев
pmezentsev
41 год
Россия
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
48 отзывов
$2
10 баллов
6 лет назад
Транскрибировать 14 минут видео
Быстро и аккуратно сделал задачу. Рекомендую как надежного исполнителя.
Хороший работодатель,советую.
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Отзывы заказчиков
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