Транскрибировать 14 минут видео

Требуется помощь в транскрибировании аудиофайлов. Грамотность не критична, важно записывать слова целиком и соблюдать оговоренные сроки. Первый заказ - сегодня, записи общей продолжительностью около 2 часов, слышимость хорошая, язык разговорный. Сдать надо завтра утром к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 3 видеоролика на русском языке,
длиною 05:14, 07:14 и 01:48 соответственно,
на тему программирования. Качество звука хорошее.
Для каждого из них требуется написать текст, который рассказывает выступающий,
и прислать мне.
Ролики лежат на гугл-диске. Желательно сделать в воскресенье в первой половине дня.
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