Транскрибировать 14 минут видео

Добрый день! Необходимо перевести речь из видео в текст. В дальнейшем этот текст станет статьей в блоге. Поэтому различные "эээ..." и "причмокивания" описывать не нужно. Текст должен быть грамотным, разбитым на смысловые абзацы. Формат выходного файла - ...