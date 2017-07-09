Транскрибировать 14 минут видео

ТранскрибацияЗавершен2 заявки267 просмотров
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Есть 3 видеоролика на русском языке, 

длиною 05:14, 07:14 и 01:48 соответственно,

на тему программирования. Качество звука хорошее.

Для каждого из них требуется написать текст, который рассказывает выступающий,

и прислать мне.

Ролики лежат на гугл-диске. Желательно сделать в воскресенье в первой половине дня.

6 лет назад
pmezentsev
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Necro1
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$2
1 день
Быстро и аккуратно сделал задачу. Рекомендую как надежного исполнителя.
Хороший работодатель,советую.
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