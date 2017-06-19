Нужно расшифровать 2 файла. Беседа 2х людей, хорошо слышно Файлы около 60 минут Оплата ЯДеньги. Ориентируюсь по 8 рублей за минуту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести аудио в текст
https://drive.google.com/open?id=0B0MkSuV6rIMvU2hJN29QMkRtaUE
- Похожие заказы
- Транскрибация72 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно срочно!!!! расшифровать аудиозапись. Возьму несколько исполнителей по 20-30 минут. Оплата на карту Сбербанка, ЯД, Вебмани. 5 рублей за минуту. Только с опытом работы. Если будет хороший результат - будем сотрудничать постоянно.Транскрибация42 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно изготовить монтажный лист по стандарту Госфильмофонда. 50 минут. Сделать сегодня. Оплата Сбер, ЯД, Вебмани.Транскрибация5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна транскрибация видео для оценки по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/9aQd/Q1AodS4ZP Нужна цена за 1 минуту транскрибации видео. Предложите хорошую цену - видео есть много, целый курсЗавершен6 лет назад
условно 30-40 мин Сегодня аудио завтра текстТранскрибация87 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется наборщик, который будет набивать тексты (с аудиозаписи) на английском языке. Тексты представляют собой переводы с русского. Преимущественно медицинская тематика. Высылайте предложения с указанием тарифов и опыта работы. Пришлю тестовую запись длительностью около ...Транскрибация12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Добрый день! Необходимо перевести речь из видео в текст. В дальнейшем этот текст станет статьей в блоге. Поэтому различные "эээ..." и "причмокивания" описывать не нужно. Текст должен быть грамотным, разбитым на смысловые абзацы. Формат выходного файла - ...Завершен7 лет назад
Есть видеофайл. 4 минуты. Нужен перевод на бумажном носителе. Не могу прикрепить. Отправлю в личку.Транскрибация50 заявокЗакрыт6 лет назад
- $90
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры и те, кто просто не против подработать в свободное время. После отпуска, у меня скопилось множество работы, которую я физически не успеваю сделать. По этому, решил прибегнуть к посторонней помощи, дабы разгрузить ...Транскрибация113 заявокЗакрыт6 лет назад
Файл - 20 минут, качество записи нормальное. Тематика - система против угона, интервью с основателем. Нужно расшифровать все слово в слово, выделить разными шрифтами разные голоса, их там 2. Ничего сложного. Оплата ЯД или вебмани рубли.Завершен7 лет назад