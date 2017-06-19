Нужно расшифровать из аудио в текст файл

Нужно расшифровать 2 файла. Беседа 2х людей, хорошо слышно Файлы около 60 минут Оплата ЯДеньги. Ориентируюсь по 8 рублей за минуту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Файл - 20 минут, качество записи нормальное. Тематика - система против угона, интервью с основателем.
Нужно расшифровать все слово в слово, выделить разными шрифтами разные голоса, их там 2.
Ничего сложного.
Оплата ЯД или вебмани рубли.
- Похожие заказы
- Транскрибация72 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст. Это записи телепередач. Записи в среднем по 50 минут, качество хорошее. Нужно набрать в документ Word. Пример оформления предоставлю. Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись. Способ оплаты - на ЯндексДеньги. Записи ...Транскрибация33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Запись конференции, нужно расшифровывать "по голосам" - указывать, что другой спикер. Вроде бы записывали по одному, то есть разные спикеры будут в разных файлах, поэтому проблем не будет. Всего от 4 до 6 часов (еще не ...Завершен7 лет назад
- $5
Необходимо несколько человек для расшифровки видеофайлов в текст. Качество звука хорошее, речь медленная (можно смело ускорить аудиодорожку в 2 раза). Ничего сложного не требуется - просто дословная расшифровка в Word, никакого особого оформления и т.п. ...Транскрибация164 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
Необходимо полностью извлечь информацию с видео и законспектировать ее в word'e. Иными словами, сделать транскрибацию. Сама работа заключается в следующем. У меня имеется видео-архив лекций по психологии, одного известного профессора, выступающего в аудитории перед студентами. ...Транскрибация57 заявокЗакрыт6 лет назад
Проект для тех, кто сможет приступить к работе сейчас и имеет опыт в расшифровке. Нужно к 15 часам расшифровать 30 минут аудио. Указывайте стоимость за минуту.Транскрибация24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст. Записи в среднем по 50 минут, качество хорошее. Нужно набрать в документ Word. Пример оформления предоставлю. Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись. Способ оплаты - на ЯндексДеньги. Записи будут постоянно, ...Завершен7 лет назад
Необходимо выполнить расшифровку радиоэфира, с обозначением говорящих. Длительность - 34 мин, стоимость - 6 руб/минТранскрибация54 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть срочный заказ на расшифровку записей сегодня. Время выдачи материала – ориентировочно 17:00. Время сдачи – 20:00. Качество – хорошее. Говорящий – 1 человек, монолог. Пожалуйста, четко ответьте на вопросы: 1. Стоимость 1 минуты расшифровки. 2. Сколько минут возьмете на указанный ...Транскрибация2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст. Записи в среднем по 50 минут, качество хорошее. Нужно набрать в документ Word. Пример оформления предоставлю. Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись. Способ оплаты - на ЯндексДеньги. Записи будут ...Завершен7 лет назад