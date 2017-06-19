Нужно расшифровать из аудио в текст файл

ТранскрибацияЗавершен34 заявки424 просмотра
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Файл - 20 минут, качество записи нормальное. Тематика - система против угона, интервью с основателем.

Нужно расшифровать все слово в слово, выделить разными шрифтами разные голоса, их там 2.

Ничего сложного.

Оплата ЯД или вебмани рубли. 

7 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Mangust79
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
$5
1 день
Все сделано быстро, спасибо!
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